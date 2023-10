New Oriental Education Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Oriental Education Technology Group hat am 25.10.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,884 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,377 HKD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,17 Prozent auf 8,60 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,85 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,623 HKD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 7,91 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at