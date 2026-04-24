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24.04.2026 06:31:29
New Oriental Education Technology Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
New Oriental Education Technology Group hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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