New Oriental Education Technology Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Oriental Education Technology Group hat am 22.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2021 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,159 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,256 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 4,65 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Oriental Education Technology Group 6,88 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 1,159 HKD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,65 Milliarden HKD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at