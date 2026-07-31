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31.07.2026 06:31:29
New Oriental Education Technology Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
New Oriental Education Technology Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde auf 1,53 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD sowie einem Umsatz von 1,47 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,01 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
New Oriental Education Technology Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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