Plaza Aktie
WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714
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05.04.2026 11:00:30
New Owner of Shopping Plaza in Kansas City Pitches a $1.5 Billion Rescue Plan
The Country Club Plaza’s sale and turnaround plans come at a consequential economic time for Kansas City, Mo., which will soon lose the Chiefs football team.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Plaza SA Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: Plaza informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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