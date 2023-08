New Pacific Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

New Pacific Metals hat sich am 25.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

New Pacific Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,068 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,052 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at