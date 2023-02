New Pacific Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New Pacific Metals veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,013 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,013 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

