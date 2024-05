New Pacific Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Pacific Metals präsentierte am 08.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at