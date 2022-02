New Pacific Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Pacific Metals hat am 07.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,013 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Pacific Metals -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at