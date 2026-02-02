02.02.2026 06:31:29

New Peoples Bankshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Peoples Bankshares präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat New Peoples Bankshares mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,17 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,430 USD, nach 0,350 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat New Peoples Bankshares 58,50 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

