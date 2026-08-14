New Peoples Bankshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Peoples Bankshares hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,7 Millionen USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Peoples Bankshares 14,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at