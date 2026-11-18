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18.11.2026 06:31:28
New Peoples Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
New Peoples Bankshares lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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