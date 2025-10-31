New Peoples Bankshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Peoples Bankshares äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Peoples Bankshares 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat New Peoples Bankshares 15,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at