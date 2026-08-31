Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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31.08.2026 13:00:00
New Phase 3b data on Lilly's Taltz (ixekizumab) and Zepbound (tirzepatide) used together showed improved and durable efficacy at one year in adults with psoriatic disease and obesity
At Week 52, Taltz and Zepbound maintained or further improved psoriasis or psoriatic arthritis disease activity from Week 36, when statistically superior improvements versus Taltz alone were observed in the TOGETHER-PsO and TOGETHER-PsA trials Systemic inflammation and metabolic outcomesWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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