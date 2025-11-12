New Providence Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Providence Acquisition A gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1240,0 Prozent auf 14,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at