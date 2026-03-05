05.03.2026 06:31:28

New Providence Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

New Providence Acquisition A hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 54,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2728,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

New Providence Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,340 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1504,52 Prozent auf 70,92 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.

