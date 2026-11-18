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18.11.2026 06:31:28
New Providence Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
New Providence Acquisition A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Providence Acquisition A 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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