New Providence Acquisition A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Providence Acquisition A 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at