New Providence Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Providence Acquisition A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 42,3 Millionen USD gegenüber 14,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at