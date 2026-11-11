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11.11.2026 06:31:29
New Providence Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
New Providence Acquisition A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 42,3 Millionen USD gegenüber 14,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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