New Providence Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New Providence Acquisition A hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at