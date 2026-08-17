New Providence Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Providence Acquisition A hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte New Providence Acquisition A 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at