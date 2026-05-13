New Providence Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New Providence Acquisition A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

New Providence Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1945,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at