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13.05.2026 06:31:29
New Providence Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
New Providence Acquisition A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
New Providence Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1945,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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