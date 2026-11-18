New Providence Acquisition A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Providence Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at