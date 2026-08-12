New Providence Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New Providence Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,77 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 31,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2617,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at