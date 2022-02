New Relic: Heftiger Kurseinbruch nach Zahlen-Schock

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Im November haben besser als erwartete Quartalszahlen und eine starke Prognose noch für eine unglaubliche Rally bei den Aktien von New Relic gesorgt. Nach den am Dienstagabend veröffentlichten Q3-Zahlen haben die Vorzeichen jedoch gedreht – und es geht für die Aktie kräftig nach unten.Im dritten Quartal hat New Relic nur mit einem Umsatzwachstum von 22 Prozent auf 204 Millionen Dollar die Anleger überzeugen und die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Die Verluste je Aktie fielen mit 0,18 Dollar schlechter aus als erwartet.Für Enttäuschung sorgte auch die Prognose für das laufende Quartal: Das Management rechnet mit Umsätzen zwischen 204 bis 206 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 18 bis 19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde und noch im Rahmen der Erwartungen lag. Die Verluste je Aktie sollen im Q4 dagegen zwischen 0,19 und 0,22 Dollar betragen – deutlich schlechter als die Analystenschätzung von 0,05 Dollar.