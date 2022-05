New Relic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Relic hat am 13.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,240 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das New Relic ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat New Relic im vergangenen Quartal 205,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Relic 172,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,770 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 785,52 Millionen USD – ein Plus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem New Relic 667,65 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,738 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 784,52 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at