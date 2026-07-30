New Residential Investment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New Residential Investment hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New Residential Investment ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Residential Investment 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at