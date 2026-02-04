New Residential Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New Residential Investment stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Residential Investment 0,500 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,34 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,74 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,72 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at