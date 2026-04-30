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30.04.2026 06:31:29
New Residential Investment präsentierte Quartalsergebnisse
New Residential Investment hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat New Residential Investment mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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