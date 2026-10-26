New Residential Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Residential Investment lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte New Residential Investment 0,350 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New Residential Investment 1,33 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at