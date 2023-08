New Residential Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

New Residential Investment lud am 02.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,620 USD, nach 0,310 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,50 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at