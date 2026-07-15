SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
15.07.2026 19:03:36
New SK Hynix ADRs are trading at a BIG premium
Memory markets are looking loopy (not LOOP-y)Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!