New Stratus Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

New Stratus Energy hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at