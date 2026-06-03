New Stratus Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New Stratus Energy lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das New Stratus Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at