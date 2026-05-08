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08.05.2026 06:31:29
New Stratus Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
New Stratus Energy hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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