Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.04.2026 13:25:00
New to Investing? Here's Why Amazon Stock Is a Great First Buy.
Getting started in the stock market can feel overwhelming. With thousands of companies to choose from, it's hard to know where to begin, especially if you're investing your first $500 or $1,000.One simple approach is to start with a business you already understand. And few companies are as familiar or as deeply embedded in everyday life as Amazon (NASDAQ: AMZN). So that's a good place to start.But familiarity alone isn't enough. What makes Amazon stock a compelling first investment is its combination of simplicity and long-term growth potential.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.04.26
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10.04.26
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10.04.26
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09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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09.04.26
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Analysen zu Amazon
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