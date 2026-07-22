ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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22.07.2026 06:00:26
New UK energy secretary previously called for acceleration of net zero target
Fahnbulleh was head of a think-tank when it pushed for a total end to new drilling in the North Sea basinWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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