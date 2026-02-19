Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
19.02.2026 23:17:37
New Walmart CEO begins tenure with cautious outlook after another quarter of steady sales
The retailer also announced a new US$30 billion share buyback planWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
