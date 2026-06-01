New Wave gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Wave hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,80 Prozent auf 20,84 Millionen SGD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,11 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at