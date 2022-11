New Wave Group A B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New Wave Group A B hat am 08.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Wave Group A B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 3,77 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,07 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at