New Wave Group Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New Wave Group Registered B gab am 25.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,910 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat New Wave Group Registered B 2,00 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,14 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 2,04 Milliarden SEK geschätzt worden.

