New Wave Group Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New Wave Group Registered B hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,15 Milliarden SEK – ein Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Wave Group Registered B 2,83 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,58 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,10 Milliarden SEK erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,90 SEK gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,02 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,53 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,39 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 9,96 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at