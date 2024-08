New Wave Group Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Wave Group Registered B stellte am 15.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1,59 SEK. Im letzten Jahr hatte New Wave Group Registered B einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,40 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 2,30 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at