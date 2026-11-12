New Wave Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

New Wave Group Registered B hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,77 SEK gegenüber 1,25 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Milliarden SEK – ein Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New Wave Group Registered B 2,39 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,80 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,68 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at