New Work-Aktie profitiert von Anteilsaufstockung durch Burda

Die Aktien des Betreibers des Karriere-Netzwerks "Xing" stiegen via XETRA am Donnerstag zeitweise um 5,50 Prozent auf 64,70 Euro. Burda hält den Angaben zufolge inzwischen 74 Prozent an dem Unternehmen. Nach Daten des Anbieters LSEG hatte die Beteiligung zuvor bei knapp über 50 Prozent gelegen.

Wegen der trüben Konjunktur leidet New Work seit längerem unter sinkenden Umsätzen und Gewinnen. Lediglich das das Geschäft mit Personalvermittlung, in dem die Firma ihre Zukunft sieht, wächst noch. Daher ist der Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten um rund 60 Prozent gefallen.

Frankfurt (Reuters)