New Work SE (ex XING): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New Work SE (ex XING) hat am 07.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

New Work SE (ex XING) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 EUR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 68,2 Millionen EUR, gegenüber 75,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at