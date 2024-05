New Work und Digitalisierung: Wie der technische Fortschritt eine neue Arbeitswelt erst möglich macht

Die Arbeitswelt ist ständig im Wandel. Moderne Technologien haben in den vergangenen Jahren großen Einfluss darauf genommen, wie sich der Arbeitsalltag verändert und welchen Stellenwert die Arbeit im Leben einnimmt. New Work heißt der Begriff, unter dem der Wandel der Arbeitswelt gefasst wird. Viele Veränderungen sind durch die Digitalisierung erst möglich geworden. So wirkt sich der technische Fortschritt auf die Gestaltung einer neuen Arbeitswelt aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei ZDNet.de Zum vollständigen Artikel