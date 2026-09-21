New World Development Aktie
WKN: 893741 / ISIN: US6492743058
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21.09.2026 09:31:28
New World Development gets Shanghai bourse nod for US$570 million Reit listing
The move comes as the indebted developer seeks to cut debt, dispose assets and bolster liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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