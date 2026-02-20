Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
20.02.2026 12:23:36
New Year's sport supplement buying adds to January retail sales surge
Continuing strong sales from online jewellers after a recent spike in gold prices also helped drive the increase.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!