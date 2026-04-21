Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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21.04.2026 20:26:06
New York Attorney General Sues Coinbase Over Prediction Markets: COIN Slides 6%
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