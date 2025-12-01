Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
01.12.2025 19:56:00
New York City: Starbucks zahlt 35 Millionen Dollar Entschädigung an Mitarbeiter
Der Kaffeeriese Starbucks hat in New York das Arbeitsrecht missachtet und muss nun Tausenden Mitarbeitern eine Entschädigung zahlen. Das Unternehmen will sich künftig an die Gesetze halten, beklagt aber deren Komplexität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|73,47
|-1,97%
